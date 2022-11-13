وزير الهجرة تلتقي مسؤولين قبارصة ويونايين غدا استعدادا لـ«إحياء الجذور 5»

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عقد لقاء ثلاثي مع مفوض الرئاسة القبرصية، فوتيس فوتيو، ونائب وزير الخارجية اليوناني لشؤون المغتربين، أندرياس كتسانيوتس، غدا بمقر وزارة الهجرة، ضمن الاستعداد للنسخة الخامسة في إطار المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور» لتعزيز مجالات التعاون بين مصر وقبرص واليونان.

إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية

وأعربت وزيرة الهجرة، عن سعادتها بتنظيم النسخة الخامسة من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور»، ولقائها بنظيرها اليوناني والقبرصي، في إطار الاستعداد للنسخة الجديدة من المبادرة، والتي من شأنها تعزيز روابط الصداقة بين شعوب مصر واليونان وقبرص، انطلاقًا من كونها المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر، والعودة إلى العادات التي امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير وحب الحياة.

وأضافت جندي، أنّ المبادرة انعكاس واضح لمتانة العلاقات التاريخية بين دولنا، حيث نستهدف من النسخة الخامسة المزمع انعقادها خلال الفترة المقبلة، مزيد من توثيق وتعزيز العلاقات بين مصر، من خلال الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر سابقا، وكذلك شباب البلدان الثلاثة، ورفع مستوى التعاون المشترك بينهم، كرسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرا أو إرثا إنسانيا.

وفي هذا الإطار، استقبلت وزيرة الهجرة، رجل الأعمال المصري اليوناني، دينيس إيريك آدم، الراعي الرسمي للنسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور NOSTOS»، و الراعي الرسمي للنسخة الجديدة من المبادرة، حيث أكد خلال لقائه وزيرة الهجرة، ارتباطه بمصر وطنًا، فهو حريص دومًا على أن يعرف نفسه بصفته «مصري يوناني»، معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة، وكذلك نظيرتيها اليونانية والقبرصية، لتنظيم المبادرة المهمة.

تعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية

يذكر أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور NOSTOS»، في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، وجرى تنفيذ النسخة الأولى للمبادرة في أبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول «مصر واليونان وقبرص» بالإسكندرية، وتنظيم العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية لوفد يوناني وقبرصي ضم نحو 250 فردًا من الجاليتين كانوا يعيشون في مصر بالماضي، وزيارات للأماكن التي كانوا يقيمون بها قديمًا.

وجرى تنظيم النسخة الثانية لمبادرة «إحياء الجذور» للأطباء المصريين في إنجلترا، إلى جانب الأطباء اليونانيين والقبارصة في نوفمبر 2018، والنسخة الثالثة عام 2019 في أستراليا، لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المقيمة بأستراليا، وتم أيضا البدء في تنفيذ النسخة الرابعة في ديسمبر 2019 بهدف ربط الشباب من الدول الثلاثة لتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.

وتضمنت النسخة الرابعة زيارات إلى محافظة الإسكندرية والقاهرة، ومجلس النواب المصري، وكذلك قناة السويس الجديدة التي تبرز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إدارة أهم شريان مائي في العالم.