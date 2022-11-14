زراعة 57 فدان قمح في مزارع كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها

أعلن الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة في مشتهر بجامعة بنها، زراعة 57 فدان قمح هذا الموسم بحقول الكلية بأصناف عالية الإنتاجية، هي جيزة 171 وسخا 95؛ لسد العجز في الفجوة الغذائية وتقليل المستورد من القمح.

زيادة مساحة محصول القمح في كلية زراعة مشتهر

قال عميد زراعة مشتهر، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المساحة المنزرعة قمح هذا العام زادت عن العام الماضي بأضعاف مماثلة حيث كانت المساحة المنزرعة العام الماضي 15 فدان فقط، وهذا العام تم الاهتمام بزيادة المساحة لتحقيق المستهدف من زيادة المساحة المنزرعة في مصر بشكل عام وزيادة إنتاجية القمح الموسم المقبل.

سد الفجوة الغذائية من القمح

وأضاف «الزعبلاوي»/: «نتبع سياسة الدولة في سد الفجوة الغذائية من القمح من خلال زيادة المساحة المنزرعة وسيتم توريد الكمية المنتجة بالكامل لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى إنتاج التقاوي التي تستخدم في العام التالي».

وأشار إلى أن كلية الزراعة تقوم بدور فعال، من خلال تشجيع المزارعين على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي العام، حيث تقوم بعمل ندوات وقوافل زراعية بالقرى للجلوس مع المزارعين في الحقول وتشجيعهم على الزراعة، بالإضافة إلى تشجيعهم أيضا على توريد المحصول لشون وزارة الزراعة والتي حددتها محافظة القليوبية.