بأحدث النُظم وماكينات حديثة.ـ «زراعة مشتهر» تواصل موسم حصاد القمح في 15 فدانا

واصلت جامعة بنها ممثلة في كلية الزراعة لليوم الثاني علي التوالي موسم حصاد القمح في الحقول الخاصة بالكلية، حيث أعطى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إشارة بدء موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر أمس، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمهندس محمود صبحي رزق، مدير عام الإرشاد الزراعي بالقليوبية، والمهندس أشرف فريد، مدير الإدارة الزراعية بطوخ.

وبلغت المساحة المنزرعة بالقمح حوالي 15 فدانا وشارك في زراعتها مزراعين الكلية والطلاب بإشراف أعضاء هيئة التدريس، وأوضح عميد الكلية أنه من المقرر مضاعفة المساحة المنزرعة قمح بالكلية الموسم القادم لتصل 30 فدانا، مشيرا إلى أنه يتم إستخدام ماكينة الحصاد الحديثة لضم وتربيط المحصول في موسم الحصاد توفيرا للعمالة والتكاليف.

زيادة المساحة المنزرعة بالقمح

وقال رئيس جامعة بنها، إن جامعة بنها تحرص على تعزيز الدور الخدمي والمجتمعي لها، من خلال المشاركة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول القمح، بالإضافة لاستخدام البحث العلمي في استنباط نوعيات جديدة من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج، مؤكدا أن إنتاجية الفدان هذا العام أكبر بكثير عن الأعوام السابقة، وتصل إلى أكثر من 20 أردب ، بالإضافة إلى توجيهه إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في العام القادم تصل إلى 30 فدانا.

زراعة 15 فدان قمح

وقال الدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة، إن المساحة المنزرعة قمح بالكلية 15 فدانا، وتم زراعتها بصنف جيزة 171 عالي الإنتاجية يعطي إنتاجية لا تقل عن 20 أردبا للفدان وسيتم توريد المحصول بالكامل إلى شون محافظة القليوبية.

وقال مدير عام الإرشاد بالقليوبية إن جملة المساحة المنزرعة بالمحافظة 50 ألفا و145 فدان قمح وتم حصاد حتى الآن 34 ألفا و500 فدان، وبلغ إجمالي ما تم توريده إلى الصوامع والمطاحن والشوون 37135 طن حتى اليوم، والمستهدف توريده للمحافظة 90 ألف طن.

ماكينة حصاد في حقول كلية الزراعة بمشتهر

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من جانبه أكد محافظ القليوبية أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة لمتابعة الكميات التي يتم توريدها يوميا مشددا علي اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح، باعتباره موسما استثنائيا هذا العام.

وأضاف المحافظ كثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التي قامت بها المحافظة مع المزارعين وحثهم على توريد القمح بالحقول مشيدا بالتعاون المثمر مع جامعة بنها في مختلف المجالات والقطاعات التي تهدف إلى خدمة أهالي المحافظة.