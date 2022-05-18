تأجيل امتحانات 7 طلاب بـ«زراعة مشتهر» أصيبوا في تصادم بطوخ

أكد الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة في «مشتهر»، التابعة لجامعة بنها، أن حالة الطلاب المصابين في حادث التصادم الذي وقع بين سيارة أجرة «ميكروباص» وأخرى نقل، بدائرة مركز طوخ، في محافظة القليوبية، أصبحت مستقرة، وأنهم يمكنهم أداء الامتحانات المقررة لهم، سواء الشفوية أو العملية، عندما تسمح حالتهم بذلك، مع احتفاظهم بتقديراتهم.

توفير كافة أوجه الرعاية للمصابين

وقال عميد «زراعة مشتهر»، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، إنه فور علمه بوقوع الحادث، الذي أسفر عن إصابة 7 طلاب بالكلية، كانوا يستقلون السيارة الميكروباص، في طريقهم لأداء الامتحانات بالكلية، أجرى اتصالاً مع الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وأعلمه بالحادث، حيث شدد رئيس الجامعة على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للطلاب، لحين تمام شفائهم.

كما أجرى عميد الكلية اتصالاً مع الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، للاطمئنان على الطلاب، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تعويض الامتحانات للمصابين

وحرص عميد زراعة مشتهر، في بيانه، على طمأنة الطلاب المصابين في الحادث بأن حقهم محفوظ في أداء الامتحانات الشفوية والعملية، وأن أي طالب منهم من حقه أداء الامتحان في أي وقت عقب تماثله للشفاء، كما أكد أن أي طالب لن يمكنه حضور امتحان النظري سيتم عمل اعتذارات مقبولة له، مع الاحتفاظ بالتقديرات، حفاظاً على مستقبلهم.

وشهد طريق «طوخ – شبين القناطر» حادث تصادم أسفر عن إصابة 7 طلاب بكلية الزراعة بمشتهر، جامعة بنها، كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، في طريقهم للكلية، فاصطدمت بأخرى نقل أسفل طريق «شبرا - بنها» الحر، بدائرة مركز طوخ، وتم نقلهم للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.