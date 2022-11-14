«التخطيط» تشارك بحلقة نقاشية حول المرونة في عالم رقمي على هامش «COP27»

شاركت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، في حلقة نقاشية حول المرونة في عالم رقمي، والتي نظمتها «Visa & R-Cities» على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر الجاري.

قفزة في استخدام التكنولوجيا

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة منى عصام، أن الاستثمار في المرونة أمر أساسي، فالصمود لا يعني مقاومة الظروف وعدم التأثر بها، إلا إنه يتعلق بخوض الأزمة وتداعياتها، والقدرة على التعافي التام والارتداد والعودة مرة أخرى بمجرد زوال العاصفة.

ولفتت مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التنمية المستدامة، إلى أن تفشي وباء كورونا ترتب عليه تحقيق قفزة هائلة في استخدام التكنولوجيا والاعتماد عليها في جميع مجالات الحياة، مثل الأعمال والتعليم والخدمات الحكومية والاجتماعية ونشر الوعي، والتحول الرقمي.

توطين أهداف التنمية المستدامة

وأشارت «عصام» إلى جهود الدولة المصرية في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتة إلى مبادرة «حياة كريمة» كأحد الجهود الرئيسية في هذا الإطار، والتي تم إطلاقها لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية في مصر، مع التركيز على سبل عيشهم، والبنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف 58٪ من سكان مصر الذين يعيشون في 4658 قرية.