رئيس «منتدى التنمية المستدامة» يشيد بدعم «بايدن» لمبادرة مصر لتقليل الانبعاثات بـCOP27

قال الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، إن المبالغ المقدمة من الدول المتقدمة لقارة أفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية ضئيلة، مشيرًا إلى أن تلك المبالغ لو كانت سنوية سيكون الوضع أفضل.

وأشار «عدلي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، إلى أن الجانب المضئ، أمس، بقمة المناخ هو إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم مبادرة تقليل الانبعاثات في مصر بنسبة 10%، ما يعني توليد 10 جيجا من الطاقة المتجددة حتى عام 2030.

كلمة «كيري» اعتراف ضمني بمسؤولية بلاده عن تفاقم الانبعاثات

وأضاف أن كل التقارير اللجنة العالمية الحكومية للتغيرات المناخية أثبتت أن هناك 20 دولة على مستوى العالم مسئولة عن الانبعاثات الكربونية بنسبة تفوق الـ80%، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تُصدر أكثر 25%، وهو ما أكده جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، في كلمته التي تمثل اعترافا ضمنيا بمسؤولية بلاده عن ذلك.

التعاون بين مصر وأمريكا سيشكل نتائج عظيمة في قضايا المناخ

وتابع بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن بعض القرارات بشأن دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية بنهاية cop 27، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر وأمريكا غير مسبوق، وسيشكل نتائج عظيمة في نهاية القمة على المستوى الوطني.