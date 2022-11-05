«معلومات مجلس الوزراء» يخصص ركنا في موقعه الإلكتروني لـ «COP 27»

أدرج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ركنا خاصا بموقعه الإلكتروني تحت عنوان «COP 27».

يتضمن الركن كل ما أصدره المركز من مساهمات بحثية، بالإضافة إلى استعراض مقالات رأي لنخبة من الكتَّاب والخبراء والباحثين حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي، وجهود الدولة المصرية للتحول للأخضر، وآفاق الصناعة الخضراء في مصر.

ويشتمل الركن على فعاليات المركز التي نظمها وتعلقت بالتوعية من مخاطر التغيرات المناخية، وأثرها على التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الفيديوهات التى أنتجها حول الاقتصاد الأخضر والمناخ، والعديد من الإنفوجرافيك التي أصدرها بشأن قضايا المناخ المختلفة.

جدير بالذكر أن مركز المعلومات -وعلى مدار عام 2022- قام من خلال دوره البحثي كمركز فكر للحكومة المصرية بإثراء واقع البيئة المعلوماتية بالعديد من الإسهامات البحثية في هذا المجال، تنوعت أشكالها بين دراسات وتقارير وتحليلات محلية وعالمية واستطلاعات رأي، استعدادا للقمة العالمية التي تستضيفها مصر، وانطلاقا من ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية قضايا المناخ باعتبارها واحدة من القضايا الملحة ذات الأولوية على المستوى العالمي والمحلي خلال الفترة الحالية وعلى المستقبل القريب.