«الأمم المتحدة»: ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا بنسبة 3 أضعاف منذ جائحة كورونا

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ونعمل على إنهاء جميع العقبات التي تحول دون التدفق الحر للأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، لافتا إلى أن مشاركة الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ساعدت في إزالة العديد من العوائق التي تحول دون الوصول إلى الأسواق، فلا تخضع هذه المنتجات للعقوبات ولكنها تعاني من تأثيرات غير مباشرة.

تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود

وأوضح «جوتيريش» خلال كلمته بقمة الـ20 في إندونيسيا، أنه يجري العمل بلا توقف لحل جميع المشكلات المتبقية، ولا سيما المتعلقة بالمدفوعات، وتجديد مبادرة حبوب البحر الأسود، وفي مجال الطاقة أظهرت الأزمة في أوكرانيا، وضوح مخاطر إقبالنا على الوقود الأحفوري، إنها أفضل حجة ممكنة من أجل أسرع انتقال ممكن إلى الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن العالم يبحث عن قيادة، وتعمل شركات التكنولوجيا القوية على انتهاك حقوق الإنسان والخصوصية الشخصية، وتوفر منصات للتضليل القاتل سعيا وراء الأرباح؛ فالمعلومات المضللة تقتل وتقوض الصحة العامة، وهذه قضايا الحياة والموت.

حواجز حماية عالمية بشأن التكنولوجيا

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أننا بحاجة ماسة إلى حواجز حماية عالمية بشأن التكنولوجيا، وسيقترح طريقة للمضي قدمًا على أساس الاتفاق الرقمي العالمي من أجل إنترنت مفتوح ومجاني وآمن وشامل، واتفاق لتقديم توصيلية عالمية في مساحة رقمية محورها الإنسان وتحمي حرية الكلام والخصوصية.

كما طالب بمدونة سلوك عالمية تعزز النزاهة في الاتصالات العامة، وتعزز محو الأمية المعلوماتية.