رئيس «الأسقفية» يجتمع مع ممثل الأمم المتحدة ويلتقي قيادات «كاريتاس الكاثوليكية»

التقى سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أوفيس سرمد، نائب السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتهما بفعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ، في لقاء للمسئول الأممي بالقيادات الدينية.

دور الكنيسة الأسقفية في التوعية بقضية المناخ

وقال رئيس الأساقفة إنَّ اللقاء مع نائب السكرتير تناول دور الكنيسة الأنجليكانية والمجلس الاستشاري الأنجليكاني في التوعية بقضية المناخ والاستدامة البيئية في كل الكنائس التي تخدم فيها حول العالم.

وجدد رئيس الأساقفة تأكّيده خلال اللقاء، إيمان الكنيسة الأنجليكانية بدور الدين في قضية التغيرات المناخية إذ تلعب المؤسسات الدينية أدوارًا ثقافية وتنموية.

قضية العدالة المناخية ودور رجال الدين

في سياق متصل، التقى رئيس الأساقفة قيادات مؤسسة كاريتاس الكاثوليكية للتنمية على هامش قمة المناخ، والتقى اليسوس جون السكرتير العام لهيئة كاريتاس الدولية، وكرم يزبك المنسق الإقليمي لكاريتاس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربًا عن تقديره للدور الذي تلعبه مؤسسة كاريتاس في خدمة المجتمعات التي تخدم بها حول العالم

كان رئيس الأساقفة قد بدأ أولى نشاطاته بقمة المناخ بالمشاركة في منتدى «تالونا» لحوار الأديان، ثم حل ضيفًا على جلسة نقاشية تحدث فيها عن قضية العدالة المناخية في نصف الكرة الجنوبي ودور رجال الدين في هذا الصدد