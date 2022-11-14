رئيس حزب البيئة العالمي: الكوارث المرتبطة بالمياه تودي بحياة ملايين المواطنين

استمرت فعاليات اليوم التاسع من قمة المناخ «cop27»، المنعقدة في مدينة السلام شرم الشيخ، إذ جرى مناقشة التغيرات المناخية من حيث القضايا المائية، مثل الفيضانات والجفاف التي تسببت في إزهاق أرواح الآلاف من المواطنين.

كوارث المياه من أكثر التغيرات المناخية التي تؤثر على الإنسان

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قضايا الموارد المائية تعد من أكثر التغيرات المناخية التي تؤثر على الإنسان، ما تسبب في وفاة الملايين من الأهالي، وخاصة في البلدان التي تتعرض بكثرة للفيضانات والجفاف.

وتابع «كامل» أن الكوارث المائية لا تتسبب فقط في إزهاق الأرواح، بل تتسبب في انهيار الاقتصاد للبلاد، قد يصل للمليارات، ما يؤثر بالسلب على حياة المواطنين في إيجاد معيشتهم.

%47 من الكوارث الطبيعية متعلقة بالمياه

وورد خلال جلسة اليوم من قمة المناخ «cop27»، التي تناولت عرض الكوارث المائية، أن ما يقرب من 74% من الكوارث الطبيعية بين عامي 2001 و 2018 كانت متعلقة بالمياه وخلال العشرين عامًا الماضية، تجاوز العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيضانات والجفاف فقط 166000، بينما أثرت الفيضانات والجفاف على أكثر من 3 مليارات شخص، كما أنها تسببت في انهيار الاقتصاد بإجمالي ما يقرب من 700 مليار دولار 2020.

منظمة الأمم المتحدة: كل دولار يستثمر في مقاومة الكوارث يوفر 4 دولارات في إعادة الإعمار

وأكدت منظمة الأمم المتحدة في جلسة اليوم، من قمة المناخ، أن كل دولار يُستثمر في جعل البنية التحتية مقاومة للكوارث يوفر 4 دولارات في إعادة الإعمار، موضحة أن عدد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس، مثل الفيضانات والجفاف والعواصف ودرجات الحرارة القصوى، زاد بمقدار 5 أضعاف على مدى ال50 عاما الماضية، وذلك أدى إلى مقتل 115 شخصا في المتوسط.

وأن في 2021، تسببت الكوارث المرتبطة بالطقس في خسائر اقتصادية قدرها 202 مليون دولار يوميا، كما ورد أن أكثر من ملياري شخص يعيشون في بلدان تعاني من الإجهاد المائي، ويواجه 3.6 مليار شخص صعوبة في الحصول على المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة، وأن وتيرة الأخطار المتعلقة بالمياه ازدادت خلال ال20 عاما الماضية، ومنذ عام 2000 ، زادت الكوارث المرتبطة بالفيضانات بنسبة 134% ، كما زاد عدد حالات الجفاف ومدتها بنسبة 29%.