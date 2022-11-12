جمعية مستثمري شرم الشيخ تشيد بالإنجازات في المدينة بالتزامن مع مؤتمر المناخ

أشادت جمعية مستثمري شرم الشيخ بالإنجازات التي تشهدها مدينة السلام، موجهة الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على ما جرى من تطويرات بالتزامن مع استقبال مؤتمر المناخ cop27.

وأوضح بيان المركز الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم، أنه بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فقد وجه تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على رأس الجهاز التنفيذي للمحافظة، لما شهدته مدينة شرم الشيخ من استعدادات أشاد بها جميع وفود مؤتمر قمة المناخ من مختلف دول العالم، والتي تمت في مدة زمنية بسيطة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ونورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وجيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ عن جنوب سيناء، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدداً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ.

الإنجازات خلال 6 أشهر

وقال محافظ جنوب سيناء إن ما تم من إنجازات خلال مدة زمنية وجيزة لم تتجاوز الستة أشهر ما كان ليحدث إلا بتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة رئيس الوزراء وتضافر جهود جميع الوزارات ومؤسسات الدولة ورجال الأعمال بشرم الشيخ مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.

ساحة مسجد الصحابة

أشار البيان إلى أن المحافظ قدم بدوره الشكر لجميع رجال الأعمال والمستثمرين الذين قاموا بواجبهم على خير وجه وذكر على سبيل المثال من ساهم بإنشاء الميادين بشرم الشيخ، وتطوير ساحة مسجد الصحابة بالسوق القديم، وشراء الزي الموحد للسائقين، وبعض أنواع الدعم الأخرى، بالإضافة لقيامهم بتطوير فنادقهم وإجراء أعمال الاستعدادات من توصيل الإنترنت فائق السرعة، واستخدام الطاقة الشمسية بالفنادق في مدة زمنية وجيزة.

ضرورة تضافر الجهود

كما طالب المحافظ بضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ على ما وصلت إليه المدينة الساحرة وما تم تحقيقه وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان الاستدامة وإنهاء كافة الأعمال استعدادا لمنتدى شباب العالم المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ منتصف يناير 2023.