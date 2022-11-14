وزير التعليم العالي يؤكد عمق علاقات التعاون مع دولة كازاخستان

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة؛ لبحث آليات التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

عمق العلاقات

في مستهل اللقاء، أكد الوزير عمق علاقات التعاون مع دولة كازاخستان، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية للبلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات، موضحا أهمية تعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأشار إلى الروابط التاريخية والثقافية التي جمعت البلدين ولا سيما من خلال إنشاء مصر للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» كأول جامعة إسلامية في ألماتي بجمهورية كازاخستان، والتي أنشئت انطلاقًا من الروابط التاريخية والثقافية بين شعبي البلدين، ورغبة في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بينهما.

التعليم التكنولوجي

وناقش الاجتماع إمكانية تقديم الدعم من قبل خبراء الآثار والترميم بالجامعات المصرية للجانب الكازاخي؛ بهدف المساهمة فى ترميم الآثار والعمارة القديمة في كازاخستان، فضلًا عن مناقشة التعاون بين الطرفين في مجال التعليم التكنولوجي، حيث أشار د. أيمن عاشور إلى أننا لدينا عشر جامعات تكنولوجية تغطي معظم مناطق الجمهورية، تسهم في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بمصر بما ينعكس إيجابيًا على تأهيل الطلاب لسوق العمل بعد التخرج.

ومن جانبه، أشاد السفير بدور مصر الريادي في مجال التعليم العالي، وكذلك بمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، مثمنًا كافة الجهود لتطوير منظومة التعليم الجامعى فى مصر.

وأعرب السفير الكازاخي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وكازاخستان علاقات استراتيجية وطيدة ومتميزة، مؤكدًا اهتمام كازاخستان بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين بما يدفع الجهود التنموية المشتركة في كافة المجالات، وذلك في ضوء الدور المحوري لجمهورية مصر العربية في منطقة الشرق الأوسط.

ووجه السفير الكازاخي الدعوة للوزير للمشاركة في فعاليات مؤتمر العلوم والتكنولوجيا المزمع عقده خلال شهر ديسمبر المقبل، تحت إشراف منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيتضمن المؤتمر مناقشة وضع معايير جديدة لتطوير التعليم الجامعي.