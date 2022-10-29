«التعليم العالي»: تقدم جامعات مصر في تصنيف «us» يعكس قوة الأبحاث العلمية

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسباب التي أدت لإدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف «US NEWS» العالمي، للعام الجامعي 2022/ 2023، ضمن أفضل 2000 جامعة عالمية.

يذكر أن جامعات «القاهرة، المنصورة، عين شمس، الإسكندرية، كفر الشيخ، الزقازيق، أسيوط، الأزهر، قناة السويس، طنطا، المنوفية، بنها، المنيا، بني سويف، الفيوم، حلوان، سوهاج، جنوب الوادي، وأسوان»، أدرجت ضمن تصنيف «US NEWS» العالمي.

تصنيف الجامعات المصرية 2022-2023

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أن تصنيف «US NEWS» العالمي، واحد من التصنيفات العالمية المهمة للجامعات، مشيرا إلى أن هناك 13 مؤشرا لقياس آداء الجامعات المختلفة وتميزها وتقدمها، وتتمثل في سمعة الأبحاث العالمية، وسمعة الأبحاث الإقليمية، والنشر، ومعدل تأثير الاقتباس، وإجمالي الاستشهادات، وعدد المنشورات التي تعد من بين أعلى 10% من الاستشهادات، والكتب، والمؤتمرات.

19 جامعة مصرية في تصنيف us

تابع «عبد الغفار»، أن هناك عدد من الأسباب تتمثل في، النسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين أعلى 10% من الاستشهادات والتعاون الدولي، والنسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين أفضل أعلى 1% من الأوراق البحثية، وعدد الأوراق التي جرى الاستشهاد بها بشكل كبير، التي تعد من بين أعلى 1% من الأوراق التي جرى الاستشهاد بها في مجال تخصصهم.