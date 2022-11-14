«أسنان القاهرة» تعلن قائمة المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتسمية قوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي المقدم من طلبة الدراسات العليا لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين في الكليات التابعة للجامعات المصرية، ومن بينها جامعة القاهرة، إذ اشتمل القرار على تسمية قوائم المحكمين بجميع كليات الجامعة، ومن بينها كلية طب الفم والاسنان، إذ ضمت قائمة المحكمين، نخبة الأساتذة بالأقسام المختلفة بالكلية، خاصة قسمي علاج الجذور والعلاج التحفظي، وجرى اختيار الدكتور محسن حسين أبي الحسن، أستاذ العلاج التحفظي بالكلية، عضوا بقائمة المحكمين؛ لما له من تاريخ واضح أسهم خلاله في دعم المهنة وانتشار الأساليب العلمية الحديثة في العلاج التحفظي وزرع الأسنان.

الإنتاج العلمي بالجامعات

يذكر أن قوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات، منوط لها اختيار البحث الذي يستحق صاحبه درجة أستاذ والأستاذ المساعد، من بين عدة أبحاث يتقدم بها المدرسون من طلبة الدراسات العليا بالكليات المختلفة لشغل الوظيفتين.