جامعة القاهرة تصدر عددا جديدا من مجلة الإنسانيات.. 7 بحوث دولية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إصدار العدد الدولي الخامس عشر من مجلة الجامعة الدولية فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية «JHASS»، بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية «إيمرالد»، وذلك باللغة الإنجليزية.

وقال «الخشت»، إن مجلة الجامعة الدولية تعد واحدة من المجلات التي أُصدرت في إطار استراتيجية الجامعة بالتحول إلى جامعة من الجيل الرابع، وذلك بنشر الأبحاث العلمية الدولية التي تهتم بالحل الابتكاري للمشكلات الملحة في مجالات التخصصات المتعددة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والذي من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب.

المجلة مقصد للباحثين من كل دول العالم

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مجلة العلوم الإنسانية شهدت تقدمًا كبيرًا على المستوى الدولي رغم حداثتها، حيث أُصدرت عام 2019 بالتعاون مع الناشر البريطاني، إلا أنها وفي وقت قصير نجحت في أن تكون مقصدا للباحثين الأجانب من مختلف دول العالم، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنمسا والسويد ونيجيريا وبنجلاديش واليونان وغيرها، للنشر بالمجلة التي تعد واحدة من أبرز المجلات المتخصصة الآن على الساحة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من حيث معادل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها.

بحوث من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية

وأكد «الخشت»، والذي يرأس تحرير المجلة، أن العدد الجديد شهد مشاركة باحثين من 4 قارات، وهي أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، ويتضمن 7 بحوث علمية متخصصة بدلًا عن 4، وذلك بعد تزايد وإقبال الباحثين على النشر العلمي بالمجلة مع مراعاة المعايير الدولية في قبول الأبحاث وأبرزها الابتكار والحداثة والتطبيق لخدمة البشرية وليس للنشر فقط.

وأشار إلى أنه نظرًا للتميز الكبير في البحوث المنشورة بالمجلة تم إدراجها في عدد من التصنيفات الدولية الهامة مثل دليل «DOAJ» و«Cabells» و«ProQuest» وغيرها من التصنيفات الدولية، فيما تسعى الجامعة خلال الفترة المقبلة لإدراجها ضمن قاعدة بيانات «سكوبس».

دراسة الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا

من جانبه، أشار الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومدير تحرير المجلة، إلى أن العدد الجديد يتضمن مجموعة من البحوث المشتركة والمتنوعة، حيث تناول البحث الافتتاحي لثلاثة باحثين من جامعات بنجلاديش دراسة عن عوامل الخطر المرتبطة بتغذية الأطفال لكل من الأطفال الذكور والإناث في بنجلاديش، كما ناقش البحث الثاني تأثيرات التغييرات في دور العائلة على أداء الموظف، وهو بحث مقدم من أربعة باحثين من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وهي جامعات نيويورك وإنديانا وبورتلاند، وتناول البحث الثالث، وهو لثلاثة باحثين من مصر المسؤولية الاجتماعية للجامعة والتحول إلى استراتيجية الابتكار الاجتماعي لاعتماد الجودة والميزة التنافسية المستدامة أثناء جائحة كورونا.

أما البحث الرابع، وهو لباحثة من جامعة طنطا، فتناول خطاب ترامب في 6 يناير 2021، وهل هو خطاب للحض على الكراهية أم حرية التعبير، والبحث الخامس استعرض الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا من خلال دراسة في السياسات الإقليمية لباحث من جامعة القاهرة، أما البحث السادس وهو لباحث يوناني فتطرق لموضوع اللاجئين وعلاقته بهشاشة الدولة، والبحث السابع والأخير لثلاثة باحثين من مصر ويتناول موضوع الاتجاهات العامة للشعب كمحدد هام من محددات انتشار الفساد الصغير.