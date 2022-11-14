الجامعات: فرق متخصصة لمتابعة مراحل تجهيز الطعام في المدن الجامعية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الأول والعام الجامعي الجاري 2022-2023، وفقاً للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحوا في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإقامة بالمدن الجامعية منتظمة وتم الانتهاء من تسكين الطلاب، وهناك فرق متخصصة من كلية الطب البيطري تتابع لحظيا التجهيزات المستمرة لوجبات الطعام المختلفة المقدمة للطلاب.

فرق متخصصة لمتابعة تجهيز وجبات الطعام

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الإقامة منتظمة في المدن الجامعية للعام الجامعي الجاري دون رصد أي مشكلات بشأنها، لافتًا إلى أن الخدمة المقدمة للطلاب متميزة جداً، وهناك فرق متخصصة ولجان تتابع تجهيز الطعام والوجبات للطلاب داخل المدن لحظيا وعلى مدار الأسبوع، مؤكداً أن الوجبات المقدم للطلاب مكونة من كافة العناصر الغذائية التي تسهم في المحافظة على صحة وسلامة الطلاب.

التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

من جانبه، قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الدراسة منتظمة وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أن الجامعة تتبع كافة الإرشادات التي تسهم في المحافظة على صحة وسلامة الطلاب داخل الجامعة والمدن الجامعية وهناك متابعة شاملة لمنظومة الإقامة والإعاشة وخلال الفترة الماضية جرى تطوير المدن الجامعية.