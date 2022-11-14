للمصريين.. الولايات المتحدة تعلن عن 1260 منحة دراسية في مصر وأمريكا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم في قمة المناخ COP27 عن دعمها لبرنامج الروّاد USAID Egyptian Pioneers ، وهو برنامج جديد سيوفر منحاً دراسية ودورات تدريبية للطلاب المصريين مع التركيز على القطاعات التي يمكن أن تعزز أهداف مصر المناخية. سيشمل هذا البرنامج:

منح دراسية لما لا يقل عن 700 من الشباب المصري (50% منهم من النساء) من المجتمعات الأكثر احتياجاً للحصول على درجات جامعية في مصر

منح دراسية لما لا يقل عن 60 من الكوادر المتخصصة في الحكومة المصرية في منتصف حياتهم المهنية للحصول على درجة الماجستير في الولايات المتحدة أو مصر

منح دراسية لما لا يقل عن 50 من الكوادر المتخصصة في الحكومة المصرية في منتصف حياتهم المهنية للالتحاق بدراسات ما بعد الدكتوراه في الولايات المتحدة

التدريب العملي في الولايات المتحدة ومصر لما لا يقل عن 250 من المهنيين الحكوميين في منتصف حياتهم المهنية وما لا يقل عن 200 من المتخصصين في منتصف حياتهم المهنية من الكيانات غير الحكومية.

تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بإدارة وتنفيذ هذه المنح الدراسية والدورات التدريبية التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تعملان سوياً على ربط مؤسسات القطاعين العام والخاص بالبرامج الجامعية لتعزيز القوى العاملة في مصر.

وقد صرحت السيدة/ مارجريت سانشو نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قائلة: "تغير المناخ يمثل تحديًا كبيراً لجميع الشعوب، في جميع أنحاء العالم. لكننا نُدرك أيضًا أن النساء والفتيات يتحملن عبءً غير متناسب من هذه التأثيرات السلبية. وعلى الرغم من ذلك، تقود النساء والفتيات حلول تغير المناخ داخل مجتمعاتهن.

لذا أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج الروّاد Pioneers والذي يشمل التدريب على مهارات القيادة والتدريب المهني، وإتاحة منح دراسية للحصول على البكالوريوس والدراسات العليا، وبرامج الدراسة بالخارج في الولايات المتحدة لأكثر من 500 امرأة مصرية ".

كما صرّح معالي الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائلاً: " يتسبب تغير المناخ وتزايد عدد السكان – في جميع أنحاء العالم - في إلقاء المزيد من العبء واستنفاذ الموارد الطبيعية الثمينة. لهذا السبب، ستركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة - من خلال برنامج الروّاد Pioneers - بشكل خاص على القطاعات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف المناخية في مصر. يعكس هذا البرنامج الجديد أهمية التعاون المثمر والمستمر بين الحكومتين المصرية والأمريكية لتنفيذ أولويات التنمية في مصر ".

وقد صرح الدكتور/ أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "إن قيادة برنامج الروّاد Pioneers الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لهو شرف عظيم للجامعة الأمريكية بالقاهرة. نلتزم بتوسيع نطاق ريادتنا الطويلة والتميز في التعليم وتنمية القدرات والتدريب لضمان تحقيق التكامل المستدام للقطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية. سيترك برنامج الروّاد Pioneers بصمة دائمة بالتأكيد على المجتمع المصري، مما يدفع مسار التنمية الاقتصادية في مصر والتقدم نحو تحقيق رؤية مصر 2030. نشكر حكومة الولايات المتحدة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الوقت الذي نمضي فيه سوياً في رحلة الشراكة تلك ".

منذ عام 1978، ساهمت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأكثر من 30 مليار دولار (471 مليار جنيه مصري) لدعم مسار التنمية في مصر، وهو ما يمثل أحد أكبر التزامات المساعدات التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة لأي دولة في العالم.