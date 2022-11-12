جون كيري: نؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه قضية التغيرات المناخية

قال جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، إن الولايات المتحدة لديها التزام تجاه قضية التغيرات المناخية، ونؤكد على هذا الالتزام حتى في ضوء التضخم الذي يضرب العالم كله، خصوصا وأن لدينا فريق عمل يرتبط بكل وكالة حكومية، ويجري العمل على العديد من المكونات المحلية.

وأشار «كيري»، إلى أن بلاده تحاول أن توفي بالالتزامات ومساعدة الدول الأخرى لكي تقوم بالواجب الذي يجب أن تقوم به، وأن يكون هناك استفادة نم التكنولوجيات المنتشرة بجميع أنحاء العالم، والرئيس الأمريكي ناشد بتقليل انبعاثات غاز الميثان في كل أنحاء العالم، وفي العام الماضي أطلق التعهد الخاص بالميثان والذي يتناول تقليل انبعاثات الميثان بحلول عام 2030، وأيضا يتم متابعة هذا الأمر بكل أنحاء العالم ونحاول الوصول لصفر انبعاثات.

وأضاف مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن بمدينة شرم الشيخ على هامش قمة المناخ، أنه تم تناول الجهود التي تقوم بها الدول لتقليل وإزالة الكربون والتمويلات اللازمة لاستثمارات القطاع الخاص لدعم الجهود بالدول النامية، هذا بجانب مساعدة الدول الأكثر ضعفا حتى تستطيع تحمل أزمة التغيرات المناخية، وهنا نتحدث عن مضاعفة التمويل والمساعدة الخاصة بالتكيف من 50 مليون دولار لنصف مليار دولار هذا العام، مشيرا لسلسلة من الشراكات بشرم الشيخ والتي تشجع العمل وتعظيم وتوسيع رقعة التمويل، حيث يتم التعامل مع التحديات من خلال 40 تعهدا للحكومات والعديد من المشروعات الخاصة بالتعامل مع الشحن الذي يتميز بإزالة الكربون.