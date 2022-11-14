بايدن: الولايات المتحدة ستحقق أهدافها طبقا لاتفاقية باريس لمواجهة تغير المناخ

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّه في مؤتمر تغير المناخ بمصر COP27 أوضح أنّه بفضل برنامج إدارتنا فإنهم من اليوم الأول التزموا بمواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة ستحقق أهدفها طبقا لاتفاقية باريس.

وأضاف «بايدن»، خلال كلمته على هامش قمة العشرين في بالي، أنهم سيعملون مع حلفائهم لدعم الدولة الفقيرة والهشة حتى يتصدوا لتداعيات التغير المناخي، ويحققوا طموحهم؛ للوصول إلى 1.5 درجة مئوية لكوكبنا مع تحقيق مرحلة الانتقال في مجال الطاقة».

تابع: «في الصيف تحدثنا عن عملنا مع شركاؤنا في منطقة المحيط الهادئ حتى تكون هذه المنطقة مزدهرة ومنفتحة ومؤمنة، ومع حلفائنا في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، بعملنا معهم من خلال تعزيز التعاون والشراكة حتى نواجه التحديات من أمننا ولأمنهم أيضا ومن ضمنهم كوريا الشمالية».

وعن انتخابات الكونجرس، أكد أنّ الشعب الأمريكي أقر مرة أخرى بأنّ الديمقراطية هي من تمثله، وهناك رفض لمن ينكرون الانتخابات، وكان ذلك تصريحًا دائمًا يفوزون وينتصرون.

وأوضح: «سافرت وكنت أناقش مع شركائنا وحلفائنا الذين كانوا يتابعون انتخاباتنا، والتي أظهرت أنّ هناك التزامًا عميقًا من الولايات المتحدة الأمريكية على الديمقراطية والحفاظ عليها».

وتابع: «دعوني أتحدث قليلا عن برنامج عملنا في الأيام الماضية في مصر وكمبوديا وهنا في إندونيسيا، في هذه اللحظة من التحديات العالمية من التضخم العالمي إلى التغير المناخي والأزمة بين روسيا وأوكرانيا، فإننا نريد أن نحقق نتائج مع حلفاؤنا».