قناة الحياة تنشر فيديو جديدا عن مستقبل الأحزاب السياسية

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو عن ورشة عمل بعنوان «مستقبل الأحزاب السياسية» من تنظيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالت نائبة مشاركة في الجلسة إن من أهم أهداف تلك الورشة الارتقاء فيما بعد بالحياة السياسية، ومن أهم مقومات الحياة السياسية هي الحياة الحزبية، وخلال الورشة شارك قيادات حزبيين وأعضاء من الأحزاب شباب وأعضاء ، وعدد من طلبة الجامعات المختلفة، «خرجنا بعده توصيات، أهمها إنشاء قانون جديد للحياة الحزبية بدلا من القانون رقم 40».