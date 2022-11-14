رئيس التحرير

أحمد الخطيب

قناة الحياة تنشر فيديو جديدا عن مستقبل الأحزاب السياسية

كتب:

محمد متولي
08:51 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو عن ورشة عمل بعنوان «مستقبل الأحزاب السياسية» من تنظيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالت نائبة مشاركة في الجلسة إن من أهم أهداف تلك الورشة الارتقاء فيما بعد بالحياة السياسية، ومن أهم مقومات الحياة السياسية هي الحياة الحزبية، وخلال الورشة شارك قيادات حزبيين وأعضاء من الأحزاب شباب وأعضاء ، وعدد من طلبة الجامعات المختلفة، «خرجنا بعده توصيات، أهمها إنشاء قانون جديد للحياة الحزبية بدلا من القانون رقم 40».

 

اقرأ المزيد:

قناة الحياة تبرز جمال مدينة شرم الشيخ تزامنا مع قمة المناخ (فيديو)

دراسة حديثة: تغير المناخ يهدد الحياة البرية في القارة الإفريقية

جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الموسيقار محمد سلطان: أثرى الحياة الغنائية

قناة الحياة تنشر فيديو بعنوان «شرم الشيخ الآن.. مصر تطلق مبادرتي الأمن الغذائي والمياه»
بقلم محمد متولي