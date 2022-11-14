جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الموسيقار محمد سلطان: أثرى الحياة الغنائية

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، ببالغ الحزن الموسيقار محمد سلطان، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات، عن عمر ناهز 85 عاما.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

معلومات عن محمد سلطان

الموسيقار الراحل محمد سلطان، الذي شغل منصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، لعدة سنوات، من مواليد الإسكندرية، يوليو 1937، حصل على ليسانس الحقوق عام 1960، ثم اتجه إلى التمثيل، ثم التلحين، وله أعمال كثيرة لكبار المطربين، مثل: فايزة أحمد وهاني شاكر وميادة الحناوى وعلي الحجار ومحمد الحلو.

وتزوج سلطان، من الفنانة فايزة أحمد، ولحّن لها مجموعة أشهر أغانيها: «غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، أخد حبيبي»، وأنجب منها توأم طارق وعامر، ويعملان في مهنة الطب بفرنسا.