وزير الرياضة يتقدم تعازيه لأسرة البطل الأوليمبي للتايكوندو في الغردقة

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بخالص العزاء والمواساة فى وفاة اللاعب إبراهيم أحمد عبد الجليل لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للتايكوندو بالغردقة، والذى وافته المنية اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بسبب حادث تصادم سيارة.

أعرب الوزير عن خالص مواساته لأسرة الفقيد ، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.