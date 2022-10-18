تفاصيل وفاة لاعب كرة قدم بكفر الشيخ: توضأ وصلى قبل المباراة

فوجئ أصدقاء وليد قطب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي القنطرة بكفر الشيخ، بسقوطه مغشيًا عليه خلال مباراة يلعبونها معًا، ورغم أنهم حاولوا إفاقته إلا أنه فارق الحياة.

نقل اللاعب للمستشفى

ويقول إبراهيم الجزار، لاعب كرة قدم سابق في كفر الشيخ، وأحد الأصدقاء المقربين من اللاعب: «أسرع باقي اللاعبين، وحملوه إلى سيارة الإسعاف وجرى نقله على الفور لأقرب مستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي علية تبين أن سبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية».

توضأ وصلى قبل المباراة

ويضيف «الجزار»، أن المباراة كانت مساء أمس بملعب نادي القنطرة البيضاء، واللاعب توضأ، وصلى قبل المباراة، وهو مشهود له بحسن أخلاقه وسيرته العطرة بين جميع اللاعبين.

وأشار إلى أنه سوف يشيع جثمانه ظهر اليوم من حي القنطرة البيضاء في مدينة كفر الشيخ.