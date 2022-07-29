وفاة لاعب الزمالك الأسبق متأثرا بإصابته من تعدي نجله عليه ببنها

شهدت مدينة بنها، اليوم، وفاة الكابتن إبراهيم الدسوقي، لاعب كرة القم بناديي الزمالك وبنها والمنتخب الوطني في حقبة السبعينات من القرن الماضي، والشهير بـ«المني»، متاثرا بإصابته إثر تعدي نجله عليه منذ 10 أيام بـ«فازة» نحاسية، ليلحق بزوجته التي قتلها ابنهما أيضا في حالة هياج، واعتدى بعد ذلك على والده وجدته ونجلة شقيقته وأصابهما بإصابات بالغة، حيث جرى نقل الأب للمستشفى منذ 10 أيام وخضع للعناية المركزة، وأجرى خلال هذه الفترة عدة جراحات في المخ بسبب النزيف لتعلن وفاته اليوم.

التصريح بدفن جثة الراحل ضحية ابنه ببنها

ومن المقرر استصدار تصريح من النيابة العامه لدفن الراحل 65 سنة، حيث سيجري الإعلان عن مكان وموعد دفن الجثمان للاعب الراحل الذي يعد أحد أبرز نجوم الكرة في السبيعنات، وكان يلقب بـ«المني» ولعب لنادي بنها ثم انتقل للزمالك ومثل منتخب مصر لكرة القدم، وله شقيق كان من لاعبي النادي الأهلي في نفس الحقبة.

في سياق متصل، جددت أجهزة التحقيق بالقليوبية، حبس شريف الدسوقي، نجل الراحل الكابتن إبراهيم الدسوقي، لاعب نادي الزمالك الأسبق، 15 يوما في التحقيقات في واقعة قتله والدته منذ 10 أيام ووالده الذي توفي متأثرا بجراحه اليوم في بنها ،إثر تعدي المتهم عليه والشروع في قتل جدته ونجلة شقيقته عندما حاولا منعه، حيث خنق والدته وأصاب والده الراحل والباقيين بـ«فازة» نحاسية.

نادي بنها ينعى لاعب الزمالك

ونعى نادي بنها الرياضي، برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي، رئيس النادي، الفقيد، مؤكدا أنه كان أحد أهم رموز النادي خلال السنوات الماضية، وقدم الكثير للنادي وأعضائه خلال عمله في مجلس إدارة النادي في دورات سابقة، ووجه النادي خالص العزاء لمحبيه وأسرته في مصابهم الجلل.

تفاصيل جريمة قتل شاب لوالدته ووالده في بنها

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة، بقيام مختل عقليا ومريض نفسي «مدمن مخدرات» بمهاجمة أسرته بمنطقة فريد ندا ببنها، مما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده والذي توفي اليوم متأثرا بجراحه، وتم ضبط المتهم الذي تبين أنه مريض نفسي نتيجة تعاطي المواد المخدرة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم مريض نفسي ويخضع للعلاج من إدمان المخدرات، وأصابته حالة هياج وحاولت أسرته السيطرة عليه إلا أنه هاجمهم، مما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده الذي توفي اليوم، وإصابة جدته ونجلة شقيقته، وألقي القبض عليه.

وبعرض المتهم على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والإستعلام عن الحالة العقلية والنفسية له، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وسؤال شهود العيان وطلب تحريات المباحث.