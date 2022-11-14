وفد السنغال بقمة المناخ يدعو الجماهير المصرية لمساندة منتخبهم في كأس العالم

دعت البعثة السنغالية المشاركة في قمة المناخ COP27، الجماهير المصرية لمؤازرة منتخب السنغال في كأس العالم المقام في قطر والذي ينطلق بعد أيام قليلة.

وقال شيخ مبوا، مبعوث وزارة البيئة والمناخ السنغالية لقمة المناخ بشرم الشيخ، لـ«الوطن»، على هامش COP27، «أتمنى أن يؤازر الشعب المصري منتخب السنغال، أحد المنتخبات التي تمثل قارة أفريقيا في مونديال قطر».

صلاح وماني أشقاء

وأضاف «مبوا»، أدعو الكابتن محمد صلاح أن يساند ساديو ماني في كأس العالم، كما أدعو كل عشاق كرة القدم في مصر لدعم منتخب السنغال، متابعا «أنا أعرف جيدا مدى العلاقه الطيبة بين محمد صلاح و ساديو ماني، وأعلم جيدا أنهما أشقاء، وأن المنتخب السنغالي يتمنى أن تقف خلفه الجماهير المصرية وفي جميع الدول الأفريقية خلال مباريات كأس العالم، والتي تنطلق الأسبوع المقبل».

صعود منتخب السنغال

وأضاف، «إننا هنا كبعثة السنغال في مؤتمر المناخ COP27، سعداء في مدينة شرم الشيخ، ونتمنى صعود منتخب السنغال إلى الأدوار النهائية في كأس العالم لكرة القدم».

وصول المنتخبات قطر

ووصلت بعثة منتخب السنغال منذ عدة ساعات إلى مطار حمد الدولي في قطر، استعدادا لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، تمهيدا للمباراة الأولى التي يخوضها المنتخب السنغالي ونظيره الهولندي في الدور الأول.

غياب ساديو ماني

ووصل المنتخب السنغالي إلى قطر بكامل تشكيله باستثناء قائده ساديو ماني، والذي لم يصل حتى الآن بسبب تعرضه لإصابة في القدم خلال مباراته الأخيرة مع فريقه بايرن ميونخ الألماني، ويخضع حاليا للعلاج وإعادة التأهيل على أمل اللحاق بمنتخب بلاده للمشاركة معهم في كأس العالم.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال صعد إلى كأس العالم على حساب منتخب مصر، بعد فوزه في مباراة العودة بضربات الجزاء.