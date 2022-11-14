«جوجل» تكشف عن حزمة مميزات لمشجعي كرة القدم قبل كأس العالم 2022

أعلنت شركة جوجل اليوم، ميزات جديدة تضيفها على البحث والخرائط ومنصة يوتيوب، لتساعد عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على الاطلاع على أخبار كأس العالم، وتفاصيل المباريات واللاعبين، والعثور على أماكن مختلفة لمشاهدة اللحظات الحاسمة داخل وخارج قطر.

تجربة تفاعلية مميزة لعشّاق كرة القدم

وتعليقًا على الميزات الجديدة، قال نجيب جرّار، مدير تسويق المنتجات في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن جميعًا متحمسون لمتابعة هذا الموسم من كأس العالم مقارنة بأي موسم مضى، فهذه المرة الأولى التي تستضيف بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطولة من هذا النوع، ولذلك، نحن مهتمون جدًا بتقديم تجربة تفاعلية مميزة تساعد عشّاق كرة القدم، سواء المتواجدين منهم في قطر أو ممّن يشاهدون هذه البطولة من مختلف أنحاء العالم، في مواكبة تفاصيل المباريات، ومعرفة آخر أخبار اللاعبين، والاستمتاع بكلّ لحظة حاسمة في هذه البطولة».

متابعة المباريات وأخبار الفرق الرياضية واللاعبين

يمكن لجماهير كرة القدم مواكبة آخر تفاصيل البطولة عبر البحث على كأس العالم في Google، والنقر على رمز الجرس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لتلقّي إشعارات مستمرة حول المباريات، أو الفرق، أو اللاعبين، كما يمكن تثبيت لوحة نتائج المباريات على الشاشة الرئيسية للموبايل، متوفرة حاليًا عبر نظام أندرويد. كما تقدّم Google مجموعة من الإحصائيات والتفاصيل الأخرى من ضمنها اللحظات المتعلقة بتسديد الأهداف، إضافة إلى تقييم لأداء الفرق واحتمالية فوزها أو خسارتها يتغير طوال فترة المباريات.

وأمام عشاق كرة القدم فرصة لعيش أجواء هذه الرياضة مع غيرهم من حول العالم، عبر تقييم اللاعبين بناءً على أدائهم سواءً في مباراة واحدة أو أكثر، ومقارنة تصنيفهم مع لاعبين آخرين في الوسط الرياضي. كما سيكون هناك لعبة تفاعلية متوفرة على بحث Google تطلب من الأشخاص اختيار ودعم فريق واحد خلال كلّ مباراة وتسجيل أكبر عدد من الأهداف الافتراضية.

وأصبح من الإمكان متابعة اللحظات الأكثر تشويقًا في المباريات بعد انتهاء بثّها المباشر عبر قناة FIFA على YouTube وغيرها من قنوات البث الرسمية. كما يمكن متابعة فيديوهات قصيرة تلخصّ أهم التفاصيل يتم بثّها يوميًا بعد انتهاء المباريات عبر بحث Google وتأتي من مصادر تشمل قناة FIFA+ وغيرها من جهات البث الرسمية من ضمنها beIN SPORTS في المنطقة.

وخلال موسم كأس العالم، سيتمكّن الأشخاص من العثور على فيديوهات قصيرة حصريّة وأخرى طويلة المدّة على YouTube تمّ إنتاجها عبر مجموعة مميزة من صنّاع المحتوى في المنطقة بمن فيهم AboFlah، وربما المتخصصين بمحتوى الألعاب.

مشاهدة المباريات بطريقة أسهل داخل وخارج قطر

وسيتمكّن الأشخاص من العثور على أفضل الأماكن وأكثرها ملاءمة لمشاهدة كأس العالم في المنطقة، عبر كتابة (أماكن مشاهدة كأس العالم بالقرب مني) في بحث Google، ويجب على أصحاب الأنشطة التجارية مراجعة القواعد المتعلقة بعرض المباريات والفعاليات الرياضية للجماهير العامة قبل تفعيل هذه الميزة وإضافتها على الملف التجاري على Google لتظهر بذلك في نتائج البحث، على أن يتم تفعيل هذه الميّزة خلال الأيام المقبلة استعدادًا للموسم الكروي القادم.

ولمساعدة أكثر من مليون زائر من المتوقع وصولهم إلى قطر، تقدم خرائط Google الآن معلومات أكثر دقة وتفصيلًا حول أنظمة النقل والطرق المغلقة، كما تمّ إضافة تحديثات إلى خرائط Google تبيّن الطرق والممرات الخاصة بالمشاه في أنحاء الدوحة، وبعض الأماكن المهمة في قطر.