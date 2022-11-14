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أحمد الخطيب

الرئيس الموريتاني يهنئ عباس أبو مازن بإحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية

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أ ش أ
09:19 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
الرئيس الموريتاني

الرئيس الموريتاني

وجّه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن.

تهنئة لرئيس وشعب فلسطين

وقال الرئيس الغزواني، في برقيته اليوم: «الأخ العزيز بمناسبة إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية، يسرني أن أعبر لفخامتكم عن أحر التهاني متمنيا للشعب الفلسطيني الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء».

تعزيز التعاون بين البلدين

وأضاف «أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين».

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