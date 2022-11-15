الرئيس الإندونيسي خلال قمة العشرين: لا يمكننا تقسيم العالم إلى قسمين

قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، إنه «يجب أن ننهي الحرب وإلا سيكون من الصعب تحمل المسؤولية تجاه الأجيال الحالية والمقبلة»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إندونيسية.

لا يمكننا الدخول في حرب باردة مرة أخرى

وأضاف ويدودو، في كلمة ألقاها في افتتاح قمة مجموعة العشرين في «بالي»، إنه «لا يمكننا تقسيم العالم إلى قسمين»، موضحا: «لا يمكننا الدخول في حرب باردة مرة أخرى».

وأكد ويدودو، أن قمة مجموعة العشرين، يجب أن تكون حافزًا للانتعاش الاقتصادي الشامل وسط الصعوبات الحالية، ويجب تحقيق إنجازات ملموسة.

قمة مجموعة العشرين يجب ألا تفشل

وتابع الرئيس الإندونيسي قائلا، إن قمة مجموعة العشرين يجب ألا تفشل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.