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انطلاق قمة العشرين في «بالي».. ورئيس إندونيسيا: العالم يواجه تحديات غير عادية

ويدودو: عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم

كتب:

حسن رمضان
04:23 ص | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
انطلاق قمة العشرين

انطلاق قمة العشرين

انطلقت قمة مجموعة الـ20 في «بالي» الإندونيسية، وقال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إن العالم يواجه تحديات غير عادية وأزمات تلو الأخرى، مشيرا إلى أن العام المقبل 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، وفقا لما ذكرته قناة «العبرية» الإخبارية.

أزمتا الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية

وأضاف جوكو ويدودو، أن أزمتي الأمن الغذائي وأمن الطاقة تؤثران على الدول النامية، مشيرا إلى أن العالم يركز على نجاح قمة مجموعة العشرين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتابع الرئيس الإندونيسي، أنه يجب على الجميع عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب، وتابع ويدودو قائلا، إن يجب الاستعداد لمواجهة أي جائحة.

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بقلم حسن رمضان