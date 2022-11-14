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الصين: نأمل في إعادة العلاقات مع أمريكا إلى مسارها خلال قمة العشرين

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سحر المكاوى
10:34 ص | الإثنين 14 نوفمبر 2022
الرئيس الصينى

الرئيس الصينى

قالت السلطات الصينية، إنها تأمل في إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة إلى مسارها خلال قمة العشرين، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتستضيف إندونيسيا غدا قمة مجموعة العشرين، بمشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء، على مدار يومين، وتتصدر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الملفات التي سيتم مناقشتها. 

لقاء بايدن مع نظيره الصيني غدا

وأعلن البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يريد إعادة فتح حوار وتحديد ضمانات، خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة العشرين.

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بقلم سحر المكاوى