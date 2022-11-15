محمود محيي الدين: تدشين سوق للكربون ومبادرات لتحويل الديون إلى استثمارات مناخية

أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة شرم الشيخ، أهمية مخرجات المؤتمر المرتبطة بملف الغذاء والزراعة، مشيرًا إلى أهمية التكيف مع الآثار الضارة للمناخ.

تدشين سوق للكربون

وأوضح محيي الدين خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه تم تدشين سوق للكربون وإتاحة فرص للائتمان على المستوى الأفريقي بروابط دولية، وسيتم الإعلان عنه بحضور عدد من رؤساء الدول المعنية والوزراء المعنيين بشئون الاقتصاد والطاقة والتمويل في الدول الأفريقية.

مبادرات للتمويل

وأشار إلى وجود مبادرات للتمويل بينها ما يرتبط بتخفيض الديون وتحويلها لاستثمارات في مجال العمل المناخي وحماية الطبيعة لافتًا إلى وجود يوم مخصص لمسألة التنوع البيولوجي الذي يرتبط بقمة ستعقد في كندا الشهر المقبل وسيتم الربط بين القمتين في مجال الاستثمار والتمويل.