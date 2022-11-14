اكتشفتها ناسا.. «قنا» تشارك في مؤتمر المناخ بمبادرة «الزراعة دون تربة»

كشف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تفاصيل مبادرة «الزراعة دون تربة»، قائلا إنّ المحافظة تشارك في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ بمبادرة الزراعة دون تربة، والتي يقول العلماء إنّ مستقبل الزراعة سيكون دون تربة، وتنقسم إلى 3 أنواع رئيسية.

3 أنواع رئيسية للزراعة بدون تربة

وأضاف «الداودي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنّ النوع الأول للزراعة دون تربة يدعى «الهيدروبونيك» وهو عبارة عن وجود جذر النبات وسط مائي، والنوع الثاني «الإيروبونيك»، ويكون جذر النبات في الهواء، واكتشفها وكالة ناسا للفضاء، والنوع الثالث يكون جذر النبات في الضباب.

وأشار إلى أنّ المحافظة اختارت النوع الثاني للزراعة أي «الإيروبوتك» بواسطة إمكانيات محلية، ما أدت إلى خفض تكلفتها، مؤكدا أن هذه الزراعة نظيفة وصديقة للبيئة، وتستهلك مياه من 5 إلى 10% مقارنة بالزراعة التقليدية.

لا تحتاج لمبيدات حشرية أو فطرية

ولفت إلى أنّ هذه الزراعة لا تحتاج لمبيدات حشرية أو فطرية نظرا لأنه يتم زراعتها في أماكن مغلقة بمحميات أو صوب، وبالتالي لا تصاب محاصيلها بعفن الجذور.

وأوضح أن المساحة التي يتم زراعة النباتات بشكل تقليدي هي نفسها التي يتم زراعة النبات بطريقة «الإيروبونيك»، كما أنها لا تحتاج إلى أرض زراعية كون النبات معلق في الهواء.