محمود محيي الدين يكشف تفاصيل الاقتراح المصري لتمويل العمل المناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لقمة كوب 27 بشرم الشيخ، أن هدف تمويل الدول النامية بـ 100 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية لم يتحقق بعد، مشيرًا إلى وجود تعهدات مرتبطة بالتمويل طويل الأجل مشددًا على أن الاحتياجات عشرة أضعاف هذا الرقم.

اقتراح مصري لتمويل مشروعات مواجهة التغيرات المناخية

وأوضح محيي الدين خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك اقتراحا مصريا عمليا يوجه إلى المؤسسات المالية الدولية بالتمويل طويل الأجل على شكل استثمارات بفترة سماح لا تقل عن 10 سنوات على أن يسدد خلال 20 عامًا وأن تكون تكلفة التمويل والدعم الفني لا تتجاوز 1%.

ولفت محمود محيي الدين إلى أنهم قدموا هذه الاقتراحات حاليًا مشيرًا إلى أنه من المٌفيد أن يؤخذ بهذه الاقتراحات ضاربًا المثل بعدة مؤسسات دولية تسير على هذا النهج وتقدم شروطا مهمة في هذا التوقيت الذي يواجه فيه العالم أزمات مالية طاحنة.