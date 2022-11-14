«مصر الخير» تشارك بجلسة نماذج تنموية في مواجهة التغيرات المناخية على هامش COP27

تشارك مؤسسة مصر الخير، اليوم، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنطقة الخضراء بقمة المناخ، المنعقدة حاليا في شرم الشيخ، تحت عنوان: «نماذج تنموية في مواجهة التغيرات المناخية» بجناج وزارة التضامن الاجتماعي.

ويشارك في الجلسة، كل من الدكتورة إقبال السمالوطي رئيس جمعية حواء المستقبل وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتورة نجوى السيد رئيس قطاع البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد عباس استشاري الابتكار وريادة الاعمال بمؤسسة مصر الخير.

تمويل 40 مشروعا بحثيا

من جانبها، قالت الدكتورة نجوى السيد، رئيس قطاع البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير، إن المقترحات البحثية التي ستشارك بها مؤسسة مصر الخير لحلول التنمية المستدامة، من جانب قطاع البحث العلمي يأتي في مقدمتها الابتكار وتطوير منتجات وخدمات مبتكره تسهم في تمكين القرى الأكثر الاحتياجا في مصر، مشيرة إلى دعم المشروعات البحثية لإيجاد حلول للمشاكل الحرجة والمزمنة في مجالات المياه والطاقة والصحة والغذاء والزراعة، وأنه جرى تمويل 40 مشروعا بحثيا و20% من المشروعات عن التغيرات المناخية في مجال المياه منها محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية وإعادة استخدام المياه الرمادية وتغطية قنوات الري بالألواح الشمسية وتنقية المياه بالحفظ الضوئي؛ تنقية مياه الأمطار، مياه الصرف الزراعي، مياه الصرف الصحي، وتجربة الوحدة في محطة الصرف الصحي بقرية القنايات بالشرقية.

أما في مجال مجال الزراعة، هناك مشروع حقن التربة الرملية بالسلت والطين لتحسين خواص التربة لتوفير كميات المياه والأسمدة المستخدمة التي تعتبر أحد أهم الملوثات المتسببة في التغيرات المناخية من خلال المصانع وتلويث الهواء والمياه الجوفية، وأيضا إنتاج سلالات من الأرز تتحمل الملوحة بدرجة عالية تصلح للزراعة تحت ظروف الأرض الملحية ويمكن ريها بمياه ري مخلوطة.

إنتاج الغاز الحيوي باستخدام الطاقة الشمسية

وأضافت الدكتورة نجوى السيد، أن هناك اهتماما بمجال الطاقة لإنتاج الغاز الحيوي باستخدام الطاقة الشمسية وتحسين وزيادة إنتاج الغاز الحيوي، وفتح دعوة جديدة في مجال إعادة تدوير جميع المخلفات واستخدامها في مجال مواد البناء.