قناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تعترض شحنة مواد متفجرة في خليج عمان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت شحنة من المواد المتفجرة في خليج عمان.

قوات البحرية الأمريكية تعترض شحنة إيرانية ضخمة من المواد المتفجرة

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنَّ قوات البحرية الأمريكية اعترضت شحنة إيرانية ضخمة من المواد المتفجرة كانت على متن قارب صيد متجهة من إيران إلى اليمن، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أنَّ قارب الصيد كان يحمل أكثر من 180 طنًا من سماد اليوريا وكلور الأمونيوم، وقد رصد في مياه خليج عمان في 8 نوفمبر الحالي.