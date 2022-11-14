الرئيس الصيني: علاقتنا مع أمريكا في موقف حرج ومستعد لإجراء حوار صريح

قال الرئيس الصيني، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل انعقاد قمة العشرين في بالى بإندونيسيا، إن العلاقات الصينية الأمريكية الحالية في موقف حرج ولا ترقى إلى ما ينتظره منا الشعبين الصيني والأمريكي وشعوب العالم.

شي جين لـ «بايدن»: نحن بحاجة لتصحيح مسار علاقاتنا الثنائية

وأضاف الرئيس الصيني شي جين بينج: «نحن بحاجة لتصحيح مسار علاقاتنا الثنائية ومستعد لإجراء حوار صريح لبحث العلاقات الاستراتيجية المهمة بين بلدينا وكذلك العلاقات الدولية»، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس الصيني، خلال اللقاء: «حافظنا دائمًا على الاتصالات مفتوحة بيننا لكن ذلك كله لا يمكن أن يعوض اللقاءات المباشرة بيننا».