«التنمية المحلية» تعلن استمرار فتح باب الحصول على ترخيص عربة الطعام

أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار فتح الباب أمام الشباب بالوحدات المحلية في المحافظات؛ للحصول على ترخيص وتقنين الوضع بشأن عربات الطعام المتنقلة في الشوارع، مشيرة إلى أنّها تشجع على إنشاء وحدات الطعام المتنقلة؛ لإتاحة الفرصة للشباب، وتوفير فرص عمل لهم، ودعم المشروعات الصغيرة، وتقنين الوضع وتحديد الرسوم المطلوبة.

عدم إشغال الطريق أو تعطيل المرور

ومن الإجراءات والخطوات التي أقرها قانون تنظيم عمل وحدات الطعام للحصول على رخصة عربة طعام، تقديم الشاب طلب الرخصة متضمنة البيانات من اسم صاحب الشأن، ومحل إقامته، ونوع الوحدة، والمساحة اللازمة لها، والجيز الجغرافي المطلوب الترخيص به سواء شارع أو ميدان وخلافه، شريطة عدم إشغال الطريق أو تعطيل حركة المرور، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية والموقف من الخدمة العسكرية، وفي حالة التقديم على ترخيص عربة طعام متنقلة يستوجب الحصول على رخصة من قسم المرور.

كما تتضمن الإجراءات ضرورة تقديم شهادة صحية بشأن تداول الأغذية من مكتب الصحة، وإذا كانت عربة الطعام تابعة لجمعية يشترط أن يحوي نظامها الأساسي نصًا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة.

مدة ترخيص عربات الطعام

وفيما يتعلق بمدة الحصول على ترخيص عربات الطعام، حدد قانون تنظيم عمل عربات الطعام مدة الترخيص وهي 3 سنوات قابلة للتجديد، وسداد رسم 5 آلاف جنيه بحسب نوع الوحدة ومدة الرخصة، مع حظر التنازل على الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط دون موافقة الجهة الإدارية، وعلى الجهة الإدارية البت في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه، علاوة على أهمية الالتزام بكل القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وكل التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء، والحماية المدنية مع اتباع الاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شؤون البيئة.