إجراءات من «التنمية المحلية» بشأن رصف الطرق حفاظا على أرواح المواطنين

وجَّه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة الالتزام بالتوقيتات المقررة لإنهاء جميع مشروعات الرصف، وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، مع ضرورة التنسيق المشترك بين مسؤولي شركات المرافق، ومجالس المدن، والمقاولين المنفذين لمشروعات الرصف، للانتهاء من توصيل كل المرافق وأعمال رد الشيئ لأصله بالطرق التي يجري رصفها، قبل الشروع في وضع طبقة الأسفلت النهائية، مشددا على ضرورة وضع علامات إرشادية ولوحات توضيحية لتحذير المواطنين من مناطق الهبوط والحفر بالطرق التي يجري رصفها، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

رصف الطرق

وتابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات الأقصر والمنوفية وأسوان والقليوبية وأسيوط والبحيرة وكفرالشيخ وبورسعيد وسوهاج للانتهاء من أعمال رصف الطرق.

الخطة التدريبية للمحليات

من ناحية أخرى، تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الأول من الأسبوع رقم 14 من الخطة التدريبية للمحليات والتى ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة، والذى يتضمن 4 دورات تدريبية يستفيد منها 150 متدربا من جميع المحافظات.

ويتضمن الأسبوع التدريبي الحالى بدء فعاليات دورتين، الأولى: الدورة التدريبية حول قانوني الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018، ويستفيد منها 30 من مسؤولي تطبيق القانونين بلجان الإعلانات ولجان تراخيص وحدات الطعام بالمحافظات، والثانية: دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، والتي تعد إحدى الأدوات المهمة في تحليل المعلومات والبيانات بدقة وسرعة عالية تساعد في تنظيم استخدامات الأراضي والخدمات في المحافظات، وتحقق أفضل الخيارات التنموية لمتخذ القرار من خلال تنمية الإنسان والمكان وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما تساعد على تطوير مواقع تجمع السكان واختيار الأماكن الملائمة لتنفيذ المشاريع المناسبة لها، وأيضا تساعد جهات الولاية وأجهزة الدولة في تحديد الأراضي التى تم التعدي عليها، ويستفيد من هذه الدورة 35 متدربا.

وتستمر دورتا أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس للأسبوع الثاني على التوالي، وإعداد المدربين الأساسية TOT للأسبوع الثالث على التوالي ويستفيد منهما 85 متدربا.