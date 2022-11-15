صالون «تنسيقية شباب الأحزاب» يوصي بدعم ملف الأمن الغذائي لمواجهة تغير المناخ

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا، مساء أمس الإثنين، بعنوان «أثر التغير في الموارد المائية على الفئات المجتمعية وخاصة النساء»، وذلك بالتزامن مع تنظيم مصر لقمة المناخ COP27، في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وناقش الصالون، تأثيرات التغيرات المناخية على المرأة، قضايا ندرة المياه والجفاف وكيفية تحسين أنظمة الإنذار المبكرة، ومدى إمكانية تحويل التحدي المناخي إلى فرصة والاستفادة من التحول البيئي العادل، والخطوات المقترحة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، وما هي الحلول الملموسة للحد من ندرة المياه وتحسين الأمن المائي بطريقة مستدامة في المناطق الجغرافية المكشوفة.

وترصد «الوطن» أبرز ما جاء في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي تم تنظيمه مساء امس الإثنين وادارته النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة الخبراء والمتخصصين :

«نور الدين»: مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب ضرورة دعم ملف الأمن الغذائي

وأضاف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، أنَّ مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب ضرورة دعم ملف الأمن الغذائي، وبذل جهود لزيادة الإنتاج واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكًا للمياه وذات إنتاجية عالية، وأصناف أخرى تتحمل ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد أستاذ المياه والأراضي بجامعة القاهرة، على ضرورة مراعاة حماية التربة من التصحر، وحماية أراضي الدلتا بوجه خاص من آثار التغيرات المناخية، موضحًا أنَّ أراضي الدلتا المصرية بمثابة رأس مال مصر الزراعي.

«جمال»: موجات الجفاف والسيول ترفع نسبة العكارة

وأوضح الدكتور أحمد جمال سيد، مدير إدارة شئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنَّ موجات الجفاف والسيول الناتجة عن التغيرات المناخية تؤثر على نوعية المياه من حيث شكل المياه والنقاء وترفع نسبة العكار.

وتابع مدير إدارة شئون البيئة: «لا شك أن تكلفة التحلية عالية جدًا، وأنَّها تشكّل عبئا على الدولة والمواطن، ولكنها أحد الأساليب التي تلجأ لها الدولة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها».

«سعد»: الدولة تواجه التحديات بإعادة استخدام المياه وغيرها من الإجراءات

قال الدكتور محمود عبدالرحمن سعد، مدير مأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن محدودية الموارد المائية بوجه عام تضغط على الاقتصاد، موضحًا أنَّ الدولة تفكر دائما في حلول خارج الصندوق لمواجهة التحديات، وأنَّها بالفعل اتخذت إجراءات تستهدف إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.

وأضاف «سعد»، أن الدولة تواجه التحديات بإعادة استخدام المياه وغيرها من الإجراءات، لافتًا أنّ مواجهة الفقر المائي في ظل الزيادة السكانية أحد التحديات التي تواجهها الدولة خاصة في ظل ثبات حصة مصر المائية.وشدد مدير مأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية رفع الوعي بالمسئولية المجتمعية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية .

«نهى زكي»: التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة لدعم قدرتها على الصمود

أكّدت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أنَّ جهود تمكين المرأة ضرورة وخطوة مهمة في ظل التحديات التي قد تواجهها بسبب الآثار المترتبة على التغيرات المناخية بوجه عام.

وأوضحت «نهى» أنَّ هناك أهمية لإشراك المرأة في صناعة القرار، بما يجعلها شريك حقيقي في وضع الحلول، مشيرة إلى أهمية رفع الوعي لديها بالتحديات، خاصة أنَّها من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات، مبينة أنَّ التمكين الاقتصادي للمرأة أمر مهم لمواجهة التداعيات السلبية لأنها تدعم قدرتها على الصمود والتكيف.