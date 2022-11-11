جلسة نقاشية لـ«تنسيقية شباب الأحزاب» في الدقهلية بمشاركة المحافظ

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول محاور الحوار الوطني بمحافظة الدقهلية، شارك فيها السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ.

أكد محافظ الدقهلية على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين استطاعت أن ترسخ نفسها كأحد أهم المنصات السياسية في مصر حيث تضم مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة سواء في العمل السياسي أو التنفيذي، مثمنا دور التنسيقية من خلال جولاتها في مختلف محافظات مصر ومشاركتها في الحوار الوطني من أجل الخروج بنتائج وتوصيات تهدف إلى الارتقاء بمستوي المعيشة للمواطن المصري .

قضايا الشباب والمرأة

تناولت الجلسة النقاشية العديد من الموضوعات والقضايا التي تمس حياة المواطن ومحط أنظار جميع فئات المجتمع ، وتم طرح عدد من المقترحات والأراء المختلفة في مجالات التعليم والجمعيات الأهلية والرياضة ورفع الوعي وقضايا الشباب والمرأة، وفي نهاية اللقاء سلم محافظ الدقهلية درع المحافظة إلى ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

ضم وفد التنسيقية من أعضائها بمجلسي النواب والشيوخ، النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية ، والنائب محمد إسماعيل، والنائبة هيام الطباخ والنائبة نشوى الشريف أعضاء مجلس النواب ، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمود تركي أعضاء مجلس الشيوخ ، ومن أعضاء التنسيقية محمود أبو خضرة ، حسن هجرس ،أحمد مبارك.

جلسات حوارية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.