تطورات إصابة محمود الونش بعد الانتهاء من جراحة الركبة في إنجلترا

يصل محمود حمدي «الونش»، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، قادمًا من إنجلترا، بعد الانتهاء من الجراحة التي خضع لها هناك، عقب إصابته في وتر العضلة الخلفية.

وكان محمود حمدي الونش قد تعرّض للإصابة في مباراة سموحة بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

رئيس الجهاز الطبي بالزمالك يطلع على تقرير جراحة «الونش»

وبحسب مصدر داخل الفريق، سيخضع «الونش» للفحص بمجرد الوصول، تحت إشراف الدكتور محمد أسامه، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، ويطلع الأخير على التقرير الطبي الذي حصل عليه اللاعب من الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية، بعد قطع وتر العضلة الخلفية.

طبيب الزمالك يحدد البرنامج التأهيلي للونش

ومن المقرر أنَّ يحدد الدكتور محمد أسامة، البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب، خلال الفترة المقبلة، خاصة أنَّه سيغيب عن الفريق مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأكّد المصدر، أنَّ اللاعب سيزور الطبيب الذي يتابع حالته بعد شهرين، وذلك لتحديد موعد عودته النهائي للتدريبات.