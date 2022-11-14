فيريرا يرفض رحيل الجزيري عن الزمالك.. ويحذّر من سماسرة المونديال

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، رحيل التونسي سيف الدين الجزيري عن الفريق، خاصة أنّ عقده مع الأبيض ينتهي في الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أنّ فيريرا أبلغ النادى بالقرار، لأنّه يدرك تماما أنّ سيف الدين الجزيري قد يتلقى عروضا بعد كأس العالم، نظرا لمشاركته مع منتخب تونس، لذلك نقل وجهة نظره للنادي، في ظل حاجة الفريق إلى خدمات المهاجم.

ويغيب اللاعبون الدوليون عن التدريبات خلال الفترة الحالية، بمن فيهم التونسي سيف الدين الجزيري، الذي يتواجد مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقبلة قطر 2022.