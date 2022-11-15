وزير التعليم لـ«الوطن»: مزايا مالية لمديري المدارس المقرر اختيارهم من الشباب

شهدت الأوساط التعليمية تساؤلات كثيرة بين شباب المعلمين بشأن المزايا المالية حال اختيارهم كمديري مدارس، وفقا لقرار وزارة التعليم التي كلفت الإدارات التعليمية بترشيح العناصر ذات الكفاءة والخبرة من فئة الشباب تمهيدا لتكليف ألف شاب بالعمل كمديري مدارس.

مزايا مالية استثنائية وكادر مالي خاص لمديري الشباب

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن المعلمين الشباب الذين سيتم اختيارها للعمل كمديري مدارس، سيتمتعون بمزايا مالية استثنائية، وكادر مالي خاص، باعتبار أنهم مميزون وأصحاب خبرة وكفاءة، كنوع من التكريم وتحفيز زملائهم على الجهد والعطاء والتميز.

تعيين ألف شاب كمديري مدارس مرحلة أولى

وأضاف الوزير، أن الكادر المالي الخاص سيكون في صورة حوافز «محترمة جدا»، ومكافآت، بما ينعكس على الراتب الشهري للمعلمين الشباب، لافتا إلى أن قرار تعيين ألف شاب كمديري مدارس ضمن مرحلة أولى ستتبعها مراحل أخرى خلال الفترة المقبلة.

شروط التقديم لوظيفة مدير مدرسة للمعلمين الشباب

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت شروط التقديم لوظيفة مدير مدرسة وهي كالتالي: -

- أن تتراوح أعمارهم بين 35 عاما إلى 45 عاما من أعضاء هيئة التعليم على درجة معلم «معلم أول / أخصائي على الأقل».

- الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب من أعضاء هيئة التعليم.

- ألا يكون قد حصل على أي جزاءات.

- أن يمتلك عضو هيئة التعليم شخصية قيادية إيجابية ومؤثرة.

- أن يكون عضو هيئة التعليم ولديه رؤية التطوير.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن يكون الترشيح من خلال لجنة برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:

- وكيل المديرية.

- رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية.

- مدير الشؤون التنفيذية.

-ممثل نقابة المعلمين.

- عميد كلية التربية أو من يفوضه.