وزير التعليم يصدر حركة تغييرات للقيادات.. «موسى» مديرا لمديرية القاهرة

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء حركة تغييرات بين قيادات الوزارة، ضمن الهيكل الإداري الجديد.

الإدارة المركزية للمدارس الخاصة والدولية

وقرر الوزير تكليف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمنصب رئيس الإدارة المركزية بمصروفات، وتضم المدارس الخاصة والدولية والمتميزة لغات واليابانية والمصرية الدولية.

مدير تعليم القاهرة

كما قرر وزير التربية والتعليم، ندب أيمن موسى مدير إدارة القاهرة الجديدة ليشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة.