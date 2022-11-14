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وزير التعليم يصدر حركة تغييرات للقيادات.. «موسى» مديرا لمديرية القاهرة

كتب:

أميرة فكري
09:39 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء حركة تغييرات بين قيادات الوزارة، ضمن الهيكل الإداري الجديد.

 الإدارة المركزية للمدارس الخاصة والدولية 

وقرر الوزير تكليف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمنصب رئيس الإدارة المركزية بمصروفات، وتضم المدارس الخاصة والدولية والمتميزة لغات واليابانية والمصرية الدولية.

مدير تعليم القاهرة

كما قرر وزير التربية والتعليم، ندب أيمن موسى مدير إدارة القاهرة الجديدة ليشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة.

 

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بقلم أميرة فكري