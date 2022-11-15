تداول 17 ألف طن بضائع عامة في موانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول البضائع وصولًا ومغادرة، تفوقت فيها حركة الصادرات عن الورادات بالضائع العامة والمتنوعة وبلغت 10 آلاف طن.

10 سفن على أرصفة الموانئ تحمل 17 ألف طن

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 773 شاحنة و80 سيارة.

الصادرات بلغت 10آلاف طن

وذكر البيان الصادر عن الهيئة، أن حركة الواردات وصلت إلى 7000 طن بضائع، فيما تفوقت حركة الصادرات وبلغت 10000 طنا.

ميناء سفاجا يستقبل «بوسيدون إكسبريس»

واستقبل ميناء سفاجا اليوم، السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتين دليلة والحرية 2، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1190 راكبًا بموانيها.