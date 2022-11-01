ميناء سفاجا يستقبل سفينتين على متنهما آلاف السياح من جنسيات مختلفة

استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم سفينتين سياحتين، وعلى متنهما 2990 سائحًا، من جنسيات مختلفة وهما السفينة السياحية ZAANDAM وعلى متنها 1068 سائحًا من جنسيات مختلفة و449 فردًا من طاقمها، وهي بطول 238 مترًا وعرض 32 مترًا وغاطس 11 مترًا وجنسيتها هولندا قادمة من العقبة، كما استقبل السفينة VIKING MARS وعلى متنها 881 سائحًا و454 فردًا من طاقم عكلها وهى بطول 228 متر وعرض 31.4 متر وغاطس 11.7 متر وجنسيتها النرويج قادمة من بورسعيد.

حافلات مكيفة لنقل السائحين

وكشف اللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر في بيان صحفى اليوم الثلاثاء أنه تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير «باصات» مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم، يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين، وذلك لجذب العديد من السفن السياحية.

نشاط فى حركة السياحة بميناء سفاجا

ومن جانبه، شدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر على تقديم خدمات ملاحية ولوجيستية على أعلى مستوى والالتزام بالتوقيت المحدد لدخول السفن السياحية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وإعلان الطوارىء لتقديم كافة التسهيلات بالتنسيق مع العاملين بالميناء لسرعة إنهاء الإجراءات وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة.

خدمات ملاحية ولوجيستية

وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول، وسط إجراءات أمنية مشددة.