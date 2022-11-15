ماكينة لدرس الغلال تلتهم ذراع طفلة في الفيوم

لقيت طفلة مصرعها بمحافظة الفيوم، اليوم، داخل مستشفى الفيوم العام، عقب إجراء جراحة عاجلة لها لإعادة أنسجة الذراعين، بسبب تضررهما، بعد أن أدخلت الضحية يديها في ماكينة قش الأرز.

الإخطار الأمني

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، من المستشفى العام باستقبال الطفلة «سما مسعود شعبان»، عمرها 7 سنوات مصابة بتهتك بالأطراف العلوية، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

تفاصيل الحادث

وقال والد الطفلة أنه بينما كانت الأسرة تدرس محصول الأرز، كانت تلهو الطفلة بجوارهم حتى فؤجوا بها تصرخ، لأنها أدخلت يديها في الماكينة، وجرى نقلها لمستشفى الفيوم العام لإسعافها.

تحرير محضر بالواقعة

وخضعت الطفلة لجراحة عاجلة لاستعادة الذراعين ولكنها لقيت مصرعها أثناء ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وضع جثمان الطفلة تحت تصرف الجهات المختصة لحين إنهاء الإجراءات اللازمة.