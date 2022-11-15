وفود COP27 تزور جناح «اقتصادية القناة» للتعرف على المشروعات الخضراء

نشرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، فيديو قصير لاجتماعات وزيارات ولقاءات مكثفة، شهدها الجناح الخاص بها في المنطقة الخضراء، المقام على هامش قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ.

إقبال كثيف على جناح المنطقة الاقتصادية

وذكرت المنطقة الاقتصادية، أنّ الجناح شهد إقبالا كثيفا من زائري المنطقة الخضراء، للتعرف على مشروعات المنطقة، حيث توافدت الوفود الأجنبية لمناقشة الهيئة بشأن مشروعات متنوعة خاصة بقطاع صناعات الوقود الأخضر، فضلا عن زيارة وزراء الحكومة ومسؤولين رفيعي المستوى، الذين التقوا المطورين الصناعيين المشاركين بجناح الهيئة.