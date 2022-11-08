افتتاح مشروع الهيدورجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المرحلة الأولى من مشروع الهيدورجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والذي يعد من الأحداث الهامة من فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ كوب 27.

وتتمثل أهمية هذا المشروع بأنه باكورة المشروعات بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقات المتجددة، وفقا للخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووضع مصر كمركز استراتيجي لإنتاج الهيدورجين الأخضر ومشتقاته بالمنطقة، وبدأت الوزارة بتنفيذ هذه الخطة على عدة محاور رئيسية على التوازي، وهي وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر والعمل على توفير مساحات الأراضي اللازمة لإقامة محطات الطاقة المتجددة اللازمة لتنفيذ مشروعات تجريبية ومن ضمنها هذا المشروع.

توقيع المذكرة المعيارية مع المستثمرين

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال حديثه بفعاليات اليوم الثالث من قمة المناخ بشرم الشيخ أنه قد تم بالفعل توقيع مذكرة التفاهم المعيارية مع عدد من المستثمرين وتجهيز مستندات التعاقد اللازمة للمشروعات مع أحد المكاتب الاستشارية الدولية، ومن المستهدف توقيع الاتفاقية الإطارية مع بعض المستثمرين، اللذين استوفوا الدراسات المبدئية للمشروعات خلال فاعليات مؤتمر المناخ، موضحا أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحات الشعوب، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة.

القضاء على أزمة انقطاع الكهرباء

وتابع: «استطعنا على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ العديد من الاجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة، ومن أهمها القضاء نهائيا على أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية».