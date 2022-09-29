الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء العريش بتكلفة 4 مليارات جنيه

قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أعمال التطوير الجارية بميناء العريش تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ البحرية، وفي إطار الأولويات لتنمية سيناء، إذ يوفر فرص العمل لأهالي سيناء، وبتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه.

لقاء رئيس الهيئة مع محافظ شمال سيناء

جاء ذلك خلال لقاء «جمال الدين»، مع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بحضور اللواء محمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، وبحضور اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الشريف مدير ميناء العريش البحري، والعميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، في إطار متابعة تطوير ميناء العريش التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة 4 مليارات جنيه.

وشدد على أن ميناء العريش من الموانئ المهمة التابعة للمنطقة الاقتصادية، ويعد بوابة رئيسية لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية.

تطوير ميناء العريش

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن ميناء العريش جرت إعادة تشغيله في يناير 2021، وحاليا يخضع لعملية تطوير ضخمة، ستنتهي في مراحل قريبا.